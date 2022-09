Salernitana, verso la sfida con il Lecce: domani allenamento di rifinitura Sarà confermato quasi in blocco l'undici che ha pareggiato contro la Juventus

Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da rondo ed esercitazioni tattiche. L’allenamento è terminato con una partita finale. Bohinen, Lovato e Radovanovic hanno svolto lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Ribery. La seduta di rifinitura in vista della gara di venerdì contro il Lecce è fissata per domani alle ore 10:30. L'ultimo allenamento servirà a Nicola per verificare la condizione del gruppo e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Certo il ritorno dal 1' di Gyomber che sostituirà lo squalificato Fazio. In mediana confermato il quintetto schierato allo Juventus Stadium mentre davanti si ripartirà nuovamente da Dia e Piatek.