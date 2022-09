Centro sportivo e stadio Arechi, il Comune alla Salernitana: pronte due aree Palazzo di Città propone Fuorni e Ogliara per realizzare l'impianto. Ma il clima tra le parti è teso

Qualcosa si muove sul lato del nuovo Centro Sportivo per la Salernitana. Il presidente Danilo Iervolino ha sollecitato una soluzione efficace per portare avanti il progetto ambizioso della Bersagliera. E la risposta del Comune è arrivata proprio a poche ore di distanza dalla proposta lanciata dal patron di finanziare anche i fuochi d'artificio del 21 settembre, per la festa patronale di San Matteo. Una coincidenza temporale che non sembra per nulla casuale e che conferma come il clima non sia più distesissimo sull'asse Comune-Salernitana.

Il sindaco Napoli, in una lettera inviata alla Salernitana, ha rimarcato la disponibilità da parte del Comune nel venire incontro alle esigenze del club e ha parlato delle aree identificate per la costruzione del nuovo centro sportivo. Per quanto riguarda invece il nodo Arechi, il sindaco ha aperto alla possibile concessione dell'impianto ma previa definizione delle regole.

«Facendo seguito agli intercorsi colloqui ed alle vostre precedenti comunicazioni, da ultimo rappresentate con nota del 7 settembre scorso, si rinnova la totale disponibilità del Comune di Salerno a sostenere tutte le attività che la U.S. Salernitana 1919 vorrà realizzare. In tempi brevissimi, considerata la complessità delle richieste pervenute dalla Società e delle indispensabili verifiche amministrative su luoghi e situazioni di fatto e di diritto, gli uffici comunali preposti, svolgendo le proprie attività di indagine ed approfondimenti, hanno provveduto tempestivamente a fornire un ventaglio di soluzioni tecniche idonee alla realizzazione del Centro Sportivo granata nel territorio del Comune di Salerno che fossero rispondenti alle esigenze rappresentate che riguardavano un impegno di aree di superficie di circa 100 mila metri quadri.

Allo stato, considerati i vostri approfondimenti, formalizzati con la ripetuta nota del 7 settembre con la quale la società ha rappresentato il mutarsi delle esigenze precedentemente partecipate ed, in particolare, il raddoppio dell’estensione superficiale dell’area richiesta, il gruppo di lavoro, all’uopo costituito in data 31.5.2022, giusta apposito decreto sindacale, ha riformulato la precedente proposta, individuando le seguenti ulteriori aree:- area in Località Ogliara-Sordina (Zona svincolo autostradale S. Mango Piemonte); - area in Località Fuorni Nord.

Relativamente, poi, alla disponibilità dello Stadio Arechi, è utile precisare che, come noto, allo stato, la U.S. Salernitana 1919 utilizza lo Stadio - in virtù di una autorizzazione provvisoria - alle condizioni della precedente Convenzione, avente durata originaria di anni 6 ed, allo stato, prorogata fino al mese di giugno 2023. In merito, la scrivente Amministrazione, confermando la piena disponibilità al pronto esame di ogni Vs. diversa articolazione della Convenzione con nuove prospettazioni, già in qualche modo anticipate dalla Società, resta in attesa di ricevere vostre proposte in merito, volte a predisporre una nuova Convenzione pluriennale che contempli tendenze ed esigenze della società».