Salernitana, Nicola in Duomo con una delegazione per la messa degli sportivi VIDEO. Grande entusiasmo soprattutto tra i giovani tifosi granata

C’era anche un’ampia rappresentanza della Salernitana, questa sera, nella Cattedrale di Salerno per la messa dedicata agli sportivi. Alla celebrazione, che rientra nel programma dei festeggiamenti in onore di san Matteo, patrono della città, hanno partecipato il tecnico Davide Nicola, i calciatori Fazio, Micai, Fiorillo, Bonazzoli e Lovato, il team manager Salvatore Avallone, la responsabile dell’area comunicazione Mara Andria e tanti tesserati del settore giovanile granata. Un segnale chiaro della volontà di radicare sempre più la Salernitana alla città e alla sua storia, promuovendo la partecipazione del club ad iniziative sociali, religiose e benefiche. La presenza del tecnico e dei calciatori granata ha suscitato grande entusiasmo soprattutto tra i giovani tifosi che, al termine della celebrazione, hanno fatto a gara per strappare autografi e foto ricordo ai propri beniamini.