Salernitana, Napoli: "Iervolino? Nessuna vicenda. Al lavoro per Salernello" Il sindaco: "Sui fuochi d'artificio ringraziamo il presidente, ma siamo a buon punto"

"Intanto non c'è nessuna vicenda Iervolino". Così il sindaco dI Salerno, Vincenzo Napoli, ha commentato il rapporto con la dirigenza e la proprietà della Salernitana: "Con il presidente e con l'ad, Milan, abbiamo dei rapporti eccellenti, rispettosi, equilibrati. - ha spiegato il primo cittadino - Stiamo lavorando da tempo per offrire delle chance per quanto riguarda Salernello, lo definiamo così per comodità, che abbiamo offerto in una prima fase e replicheremo laddove fosse necessario in un'ulteriore fase per approfondire in un tavolo congiunto con la società e gli uffici tecnici comunali per poter localizzare credibilmente questo impianto che il presidente Iervolino intende realizzare. Siamo a disposizione. Stiamo lavorando e lavoreremo. Sulla vicenda fuochi non c'è nessun problema. Abbiamo predisposto, da tempo stiamo lavorando anche con gli organi di controllo per realizzare i fuochi d'artificio. Ringraziamo il presidente per la sua disponibilità e per il suo atteggiamento costruttivo, ma i fuochi erano già previsti e li stiamo di fatto portando a buon fine".