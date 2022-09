Salernitana-Lecce, Nicola: "In campo per produrre gioco con mentalità" Il tecnico: "Provate diverse soluzioni, l'undici lo deciderò dopo la rifinitura"

"Siamo reduci da un'ottima prestazione, ma c'è ancora da tanto fare". Così Davide Nicola ha presentato la sfida Salernitana-Lecce, in programma domani (ore 20.45) all'Arechi. ".Il Lecce è una squadra ben organizzata, concede molto poco, hanno un'idea precisa con diverse qualità individuali. Dobbiamo essere bravi e determinati. Vogliamo produrre gioco: è questa la nostra mentalità per ottenere i risultati che vogliamo. Dobbiamo partecipare alla costruzione di ciò che vogliamo ottenere nel nostro cammino. L’espressione di gioco che stiamo portando avanti sta dando risultati importanti e in questi ultimi giorni abbiamo provato diverse soluzioni. Domani faremo un ultimo allenamento e deciderò la formazione dopo la rifinitura".

Serie A

Salernitana-Lecce

I convocati

Portieri: De Matteis, Fiorillo, Sepe;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.