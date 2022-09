Salernitana-Lecce, all'Arechi un altro esame per diventare grande Nicola conferma la squadra che ha pareggiato a Torino, Gyomber per Fazio l'unica novità

La Salernitana va a caccia di conferme e continuità. Questa sera (ore 20.45) i granata affronteranno il Lecce allo stadio Arechi per provare ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi (una vittoria e quattro pareggi) e consolidarsi in classifica.

Una sola novità nell’undici titolare per Davide Nicola: Gyomber sostituirà lo squalificato Fazio. Per il resto conferme per i calciatori scesi in campo contro la Juventus: Bronn e Daniliuc completeranno il reparto difensivo. Maggiore sarà il play con Vilhena e Coulibaly mezzali e Candreva e Mazzocchi esterni. Davanti il tandem offensivo composto da Dia e Piatek.

SALERNITANA-LECCE

Le probabili formazioni (stadio Arechi - ore 20.45)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber: Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Pirola, Motoc, Capezzi, Kastanos, Bradaric, Sambia, Valencia, Bonazzoli, Botheim. Allenatore: Nicola

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Gallo, Tuia, Umtiti, Askildsen, Bistrovic, Helgason, Colombo, Listowski, Oudin, Rodriguez, Strefezza. Allenatore: Baroni

ARBITRO: Doveri di Roma 1 – assistenti: Rossi e Cipriani). IV Uomo: Camplone. Var: Mazzoleni-Avar: Passeri.