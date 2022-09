Salernitana, 9 convocati in Nazionale. Giornata di attesa per Mazzocchi Quattro attaccanti granata saranno impegnati nei test internazionali con le proprie rappresentative

Sale a nove il numero dei calciatori della Salernitana convocati dalle rispettive Nazionali. Boulaye Dia è l'ultimo in ordine di tempo ad aver ricevuto la chiamata dalla propria rappresentativa. L'attaccante granata sarà impegnato con il Senegal nelle amichevoli con Bolivia ed Iran. Il suo compagno di reparto Krysztof Piatek, invece, risponderà alla chiamata della Polonia che affronterà Olanda e Galles. Nel reparto avanzato è stato convocato anche Diego Valencia che con il suo Cile disputerà i test con Marocco e Qatar. Indosserà la maglia dell'under 21 norvegese Erik Botheim che incrocerà i pari età di Svizzera e Spagna. Il difensore Andrei Motoc, invece, pur non avendo ancora trovato spazio con la Salernitana, è stato inserito in lista dal ct della Moldavia Under 21 che disputerà il match contro l’Azerbaigian. Grigoris Kastanos sarà uno dei pilastri di Cipro nei test contro Grecia e Kosovo. Torna in Nazionale anche Norbert Gyomber che con la Slovacchia se la vedrà contro Arzerbaigian e Bielorussia. Dylan Bronn guiderà la retroguardia della Tunisia nei test di preparazione al Mondiale contro Isole Comore e Brasile. L'Austria Under 21 ha inserito nella lista riserve Flavius Daniliuc che resterà a Salerno ma pronto a partire in caso di necessità. Nelle prossime ore, inoltre, la lista dei convocati della Salernitana potrebbe ancora allungarsi: Lassana Coulibaly attende soltanto una chiamata dal Mali, mentre si attende di conoscere le decisioni del ct Roberto Mancini che potrebbe decidere di dare una chance a Pasquale Mazzocchi.