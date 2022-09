Restyling stadio Arechi, De Luca cala il jolly: «Lo ristrutturiamo noi» Iervolino aveva pronto un progetto, l'ex sindaco lancia la sua proposta attraverso la Regione

La Salernitana ha già pronto un progetto per il restyling dello stadio Arechi ma il via libera è vincolato alla concessione dell'impianto da parte del Comune di Salerno. Un tema tornato alla ribalta nei giorni scorsi, quando il sindaco Vincenzo Napoli ha scritto al club, proponendo i due terreni disponibili per la realizzazione del centro sportivo e dichiarandosi disponibile a discutere della concessione dell'impianto. Il tutto, tra l'altro, a poche ore di distanza dalla proposta lanciata da Danilo Iervolino di finanziare lo spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti di San Matteo (di cui, invece, si farà carico l'Ente con il supporto di Camera di Commercio e Regione).

In un clima di grande confusione e, apparente freddezza, oggi è arrivata la mossa a sorpresa del governatore della Campania, Vincenzo De Luca che nel consueto appuntamento del venerdì ha tirato in ballo proprio il restyling dell'Arechi. «Stiamo valutando l'ipotesi - così come fatto per il San Paolo che aveva problemi a rispettare i parametri per la Champions - di una ristrutturazione completa anche per l'Arechi di Salerno. Lo sport merita attenzione - ha aggiunto De Luca - e perciò pensiamo a un investimento analogo al San Paolo anche per l'Arechi, copertura, ristrutturazione generale e cosi via».