Tensione prima di Salernitana-Lecce: sassaiola alla rotatoria di via Clark Indagini in corso da parte degli agenti della Digos della Questura di Salerno

Si sono vissuti istanti di tensione prima del fischio d'inizio di Salernitana-Lecce tra le due tifoserie. Da quanto si apprende un paio di pulmini provenienti dal Salento sono arrivati nei pressi della rotatoria di via Clark dove è partita una sassaiola all'indirizzo dei mezzi. L'intervento della Polizia ha evitato il peggio ed ha permesso ai sostenitori pugliesi di raggiungere il settore ospite. Non è chiaro se i tifosi del Lecce si siano staccati volutamente dalla carovana di mezzi (900 i tifosi arrivati all'Arechi dalla Puglia) o se abbiano sbagliato uscita, imboccando lo svincolo della tangenziale di Mariconda. La partita è considerata ad alto rischio per via della rivalità tra le due tifoserie: i tifosi della Salernitana, infatti, sono gemellati con quelli del Bari, storicamente rivali dei salentini. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Digos della Questura di Salerno.