Salernitana-Lecce (1-2): Del Rosso "Contento per i ragazzi. Squadra che cresce" Parla il vice di Baroni dopo la vittoria dell’Arechi

Prima vittoria in campionato per il Lecce che si allontana dal pantano della zona retrocessione e si mette in scia dei granata. Con la vittoria per 2 a 1 all'Arechi, il Lecce mostra i miglioramenti che si erano già visti nell'ultima partita con il Monza, finita per 2-2 tra tante polemiche arbitrali. Oltre ai meriti della formazione ospite - che arriva con una grande organizzazione di gioco che imbriglia la creatività e l'aggressività della Salernitana -, va messa in evidenza una prestazione sottotono da parte degli uomini di Nicola.

L'allenatore in seconda del Lecce, Fabrizio Del Rosso, parla ai microfoni di Sky Sport e si dice assolutamente soddisfatto della prima vittoria stagionale, arrivata soltanto alla settima giornata di campionato."Siamo rimasti molto contenti della prestazione di tutti. Questa squadra deve crescere, ci sono tanti giovani ed è sta rifatta quasi da zero. È una squadra generosa, con tante qualità tecniche. Forse oggi abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato nelle altre partite. Siamo tutti contenti, specialmente per i ragazzi che si allenano benissimo durante la settimana".

Riguardo il gruppo, molto giovane, Del Rosso afferma che "la cosa bella è che questo è un gruppo recettivo, che assimila quello che Baroni dice durante la settimana. C'è stato anche un grande trasporto di pubblico per i nostri. Abbiamo provato a colpire con la velocità dei nostri attaccanti e mi sa che ci siamo riusciti".

Interpellato su Banda, un po' croce e delizia del reparto offensivo salentino, "è un ragazzo molto giovane che si sta affacciando solo adesso a una Serie A che è difficilissima. Deve migliorare sotto il punto di vista della lettura del gioco, è molto istintivo. Anche lui però è un ragazzo che è arrivato da poco e col tempo sono sicuro che migliorerà in maniera esponenziale. Ha grandi qualità".

Un ultimo commento tattico, per la lettura del match di stasera. "Abbiamo rinunciato ad andare a prendere la Salernitana avanti, abbiamo preferito una attesa medio-bassa, fare densità, raddoppi e sacrificio da parte dei centrocampisti. Alla fine ha funzionato".