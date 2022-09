Sassaiola prima di Salernitana-Lecce, arrestato un tifoso granata di 31 anni Dopo l'udienza di convalida è stato rimesso in libertà. Proseguono le indagini

E' stato arrestato e rimesso in libertà dopo l'udienza di convalida un tifoso 31enne della Salernitana che, secondo gli investigatori, avrebbe partecipato ai disordini avvenuti prima del fischio d'inizio di Salernitana-Lecce. Tutto è avvenuto intorno alle 20,15 quando un centinaio di tifosi campani ha lanciato pietre e bottiglie all'indirizzo di alcuni veicoli (due pulmini e alcune macchine) provenienti dalla Puglia e che avevano abbandonato l'itinerario riservato alla tifoseria ospite. L'incrocio è avvenuto in via Generale Clark, all'altezza del Novotel. Soltanto il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, dislocate lungo tutto il percorso, ha evitato che le due tifoserie arrivassero al contatto. Nella circostanza è stato fermato ed arrestato un 31enne salernitano per il reato di danneggiamento aggravato. Il giovane è stato giudicato in mattinata con rito direttissimo, che si è concluso con la convalida dell’arresto e la rimessione in libertà. La condotta del tifoso è inoltre al vaglio anche ai fini dell’applicazione – qualora ne ricorrano i requisiti – del Daspo. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire agli altri tifosi che hanno partecipato ai disordini.