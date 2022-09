Salernitana, non solo Mazzocchi: ben11 i calciatori convocati in Nazionale Alla ripresa degli allenamenti Nicola dovrà lavorare con un gruppo ristretto

Dopo il ko interno contro il Lecce, gli allenamenti della Salernitana riprenderanno martedì mattina sul prato del centro sportivo Mary Rosy. Davide Nicola approfitterà della sosta per ricaricare sia dal punto di vista fisico che mentale il gruppo. Il tecnico, però, si ritroverà a lavorare con un organico ridotto. Sono ben undici, infatti, i calciatori convocati dalle rispettive Nazionali per i prossimi impegni Fifa. Oltre a Pasquale Mazzocchi che indosserà per la prima volta la maglia azzurra, il cavalluccio marino sarà rappresentato da Lorenzo Pirola (Italia Under 21), Boulaye Dia (Senegal), Lassana Coulibaly (Mali), Norbert Gyomber (Slovacchia), Dylan Bronn (Tunisia), Krysztof Piatek (Polonia), Grigoris Kastanos (Cipro), Diego Valencia (Cile), Erik Botheim (Norvegia Under 21), Andrei Motoc (Moldavia Under 21). Flavius Daniliuc, inoltre, è stato inserito nella lista delle riserve dall'Austria Under 21 e, quindi, resterà in preallarme a Salerno.