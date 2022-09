Malore al gol del Lecce, il tifo granata piange Giuseppe Parisi L’anziano venerdì era in Tribuna azzurra quando si è sentito male

Non ce l'ha fatta Giuseppe Parisi, anziano tifoso della Salernitana che venerdì sera ha avvertito un malore durante il match con il Lecce. L'uomo, come da tradizione, stava seguendo la partita in Tribuna azzurra quando si è sentito male proprio nel momento in cui i salentini hanno trovato il gol del definitivo 2-1. Un episodio che ha scosso i tanti tifosi che hanno assistito ai soccorsi, sperando che Giuseppe potesse farcela. "Il nostro cordoglio per la perdita del caro tifoso Giuseppe Parisi scomparso ieri mentre seguiva la sua squadra del cuore", ha scritto sui social il presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, Riccardo Santoro. "Un altro tifoso granata che vola in cielo. Riposa in pace caro Peppe".