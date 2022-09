Salernitana, domenica da spettatrice per studiare la corsa salvezza Il Monza trova il primo successo, arrancano Verona e Cremonese

Dopo aver subito la seconda sconfitta stagionale, venerdì sera contro il Lecce, la Salernitana ha trascorso una domenica da spettatrice. La sosta del campionato, infatti, ha spinto lo staff tecnico granata a concedere qualche giorno di riposo ai calciatori che torneranno ad allenarsi martedì mattina. Nel frattempo la Salernitana ha potuto studiare le avversarie alla tv, soffermandosi soprattutto sulla lotta salvezza. Il Monza, dopo il cambio in panchina, ha conquistato il primo successo in serie A, battendo 1-0 la Juventus. Sabato era toccato allo Spezia imporsi 2-1 sulla Sampdoria, sprofondata all'ultimo posto in classifica, insieme alla Cremonese, superata 4-0 in casa dalla Lazio. Continua a far fatica anche il Verona degli ex Djuric e Verdi, battuto 2-0 dalla Fiorentina. La Salernitana, per il momento, conserva un vantaggio di tre punti sul quartultimo posto ma i risultati di quest'ultimo turno confermano che la corsa salvezza sarà quantomai competitiva. Un concetto che, sicuramente, ribadirà martedì alla ripresa Davide Nicola.