Salernitana, domani la ripresa: Nicola spera nei recuperi di Bohinen e Lovato Il tecnico potrebbe provare anche il 4-4-2 in vista delle prossime sfide

Riprenderanno martedì mattina gli allenamenti della Salernitana che, dopo il ko contro il Lecce, ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi calciatori. Nicola, alla ripresa, dovrà fare a meno degli undici calciatori convocati dalle rispettive Nazionali, ma potrebbe recuperare qualche pedina dall'infermeria. Le speranze principali sono legate alle condizioni di Bohinen: il centrocampista, infortunatosi nel match di Coppa Italia contro il Parma, è pronto a riprendersi una maglia da titolare in mezzo al campo. In queste settimane in mediana si sono alternati Radovanovic, Coulibaly e Maggiore che, tuttavia, non hanno le caratteristiche del norvegese. Già a partire dalla trasferta contro il Sassuolo, in programma il 2 ottobre, Bohinen potrebbe riprendersi le chiavi del centrocampo, garantendo equilibrio, tecnica e visione di gioco alla manovra della Salernitana. Ma Nicola guarda con attenzione anche alle condizioni di Lovato, colpo del mercato estivo che si è infortunato nel ritiro austriaco. I tempi di recupero sono, ormai, maturi e l'ex difensore del Cagliari spera di poter recuperare il tempo perduto. Il reintegro sarà graduale ma, ben presto, la Salernitana potrà avere un'altra valida alternativa nel pacchetto difensivo. Non è da escludere che Nicola possa sfruttare la settimana di sosta anche per provare qualche soluzione tattica differente, magari schierando i suoi con il 4-4-2 che era stato già utilizzato nel secondo tempo dell'ultimo match casalingo contro il Lecce.