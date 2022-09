Mancini promuove Mazzocchi: «Sta facendo bene, ha grande forza fisica e tecnica» Primo allenamento in azzurro per l'esterno della Salernitana

Primo giorno di lavoro a Coverciano per la Nazionale italiana che si appresta ad affrontare i due test di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. "Battesimo" azzurro per Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana che ha convinto il ct Roberto Mancini a concedergli una chance. La speranza del calciatore campano, adesso, è di poter anche esordire in azzurro. «Mazzocchi è un ragazzo che è già in avanti con l'età ma sta facendo molto bene, ha una grande forza fisica e tecnica e ci fa piacere vederlo dal vivo», ha detto il commissario tecnico della Nazionale italiana, spiegando i motivi che lo hanno convinto a concedere una chance al 26enne. «Spinazzola mi ha chiamato, mi ha detto che non si sentiva benissimo, chiedendomi di poter lavorare due settimane senza giocare e l'ho lasciato a casa - ha ribadito Mancini -. Gli altri che non ho chiamato è perché abbiamo due partite, non volevo convocarne tantissimi perché sarebbe capitato che non avrebbero giocato e sarebbe potuti andare in tribuna. Di bravi ne sono rimasti fuori diversi, è un dispiacere ma ho ritenuto fosse giusto così. Provedel e Vicario non li avevamo mai chiamati e volevamo vederli e valutarli».