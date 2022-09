Stadio e centro sportivo: contatti Salernitana-Comune, nominato un delegato Il sindaco affida a Felice Marotta il compito di tenere i rapporti con il club

Non c'è ancora un appuntamento in agenda ma l'intenzione di Comune e Salernitana è d'incontrarsi subito dopo le elezioni per avviare una programmazione sul da farsi. Giovedì 29 settembre potrebbe essere la data buona per iniziare ad affrontare i discorsi legati alla realizzazione del centro sportivo e alla concessione dello stadio Arechi. Sul primo punto il Comune è già uscito allo scoperto, proponendo due terreni, uno ad Ogliara ed un altro a Fuorni, che presentano le caratteristiche tecniche richieste dalla Salernitana. La società è, infatti, intenzionata a costruire su di un'area di almeno 200mila metri quadrati. Le alternative fuori città non mancano ma il club preferirebbe realizzare il suo quartier generale nel capoluogo. Già avviata ma ancora da definire è, poi, la questione legata alla concessione dello stadio Arechi. La Salernitana vorrebbe ottenere in gestione l'impianto, in modo da poter realizzare anche il restyling immaginato da tempo.

Domani mattina, intanto, Salernitana e Comune s'incontreranno al Duomo di Salerno dove è in programma il pontificale in onore di San Matteo. La società granata parteciperà al gran completo: insieme all'ad Maurizio Milan ci sarà anche il presidente Danilo Iervolino, oltre al direttore sportivo Morgan De Sanctis, al team manager Sasà Avallone e alla responsabile comunicazione Mara Andria. L'incontro in Cattedrale, magari, potrebbe essere l'occasione per iniziare a prendere contatti e fissare in agenda l'appuntamento per iniziare a programmare il futuro.

Non a caso in queste ore il sindaco Enzo Napoli - come anticipato dal giornalista Michele Spiezia - ha affidato a Felice Marotta, ex capostaff del sindaco e storico braccio destro del governatore Vincenzo De Luca, il compito di gestire i rapporti con il club in materia d'infrastrutture sportive. Un segnale chiaro di come l'Amministrazione intenda accelerare il percorso per la definizione della concessione dell'arechi e per la realizzazione del centro sportivo.