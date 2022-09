Salernitana, tornano in gruppo Bohinen, Lovato e Radovanovic ma si ferma Fazio I granata sono tornati in campo dopo aver usufruito di qualche giorno di riposo

Tre notizie buone ed una negativa. Questa mattina alla ripresa degli allenamenti della Salernitana, Davide Nicola ha ritrovato in gruppo Bohinen, Lovato e Radovanovic. I tre calciatori, che da tempo erano ai box per infortunio, sono tornati a disposizione del tecnico e saranno disponibili per la trasferta in casa del Sassuolo. La notizia meno positiva riguarda, invece, Federico Fazio: il difensore, che aveva saltato per squalifica il match contro il Lecce, ha svolto un lavoro atletico specifico a causa di un lieve trauma distorsivo alla caviglia. Le sue condizioni saranno monitorate in questi giorni e si proverà a gestire l'infortunio durante la sosta.

Assenti, chiaramente, anche gli undici calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni di tecnica dinamica. L’allenamento è terminato con partite e un lavoro fisico. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:30