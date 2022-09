Salernitana, al Mary Rosy confronto con l'arbitro Guida sul nuovo regolamento Prosegue la preparazione dei granata: a parte soltanto Fazio

Mentre la dirigenza granata rendeva omaggio a San Matteo partecipando al pontificale in Duomo, la Salernitana ha proseguito la preparazione in vista dei prossimi impegni. Sul prato del Mary Rosy gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da rondo e lavoro tattico sul possesso palla. L’allenamento è terminato con una partita a tema. Fazio ha svolto un lavoro atletico specifico, mentre Radovanovic, Lovato e Bohinen hanno lavorato regolarmente con il resto della squadra. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 10:30.

Al termine della seduta di allenamento i calciatori della Salernitana hanno incontrato l'arbitro Marco Guida per un confronto sulle novità regolamentari. Come previsto dalle Licenze Nazionali 2022/2023, staff tecnico e prima squadra hanno avuto un confronto con il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata per analizzare diverse tematiche e novità regolamentari.