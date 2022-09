San Matteo, parla Maurizio Milan: "Per noi grandissima accoglienza e affetto" L'ad al microfono di Otto Channel: "Momenti di grande pathos, Salernitana e Salerno unite"

Una giornata di festa, quella delle celebrazioni per il Santo Patorno, in cui la dirigenza della Salernitana è stata protagonista grazie alla loro presenza al Duomo. Per l'ingegnere Maurizio Milan e patron Danilo Iervolino sono stati riservati tanti applausi, scroscianti, che hanno mostrato ancora una volta l'incredibile sintonia tra la piazza e la dirigenza, dopo gli anni difficili della gestione Lotito. Dopo la Santa Messa Pontificale in onore di san Matteo, abbiamo intercettato L'A.D. dei granata, Maurizio Milan, per un commento a caldo.

"La Salernitana è unita nell'amore per Salerno e pertanto anche al suo patrono, San Matteo. È una bellissima testimonianza che abbiamo voluto dare. Per noi c'è stata una grandissima accoglienza, dimostrando un grande affetto. Sono momenti come questo, anche di grande pathos, danno quell'energia in più per andare avanti nel nostro progetto sportivo, che è un progetto in cui speriamo di ottenere grandi successi. Questo non solo per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile."

L'amministratore delegato della Salernitana chiude con un piccolo, grande dettaglio, riguardante quel senso di appartenenza e di comunione che si crea fin dalla tenera età. "Ho visto tanti bambini qui oggi e questo è bellissimo."

Alla Santa Messa era presente anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oltre a varie delle principali figure politiche locali, a partire dal Sindaco Vincenzo Napoli. nonostante la condivisione degli spazi, la delegazione della Salernitana non ha avuto contatti con le autorità, alimentando il sospetto delle possibili tensioni tra Società e Amministrazione comunale.