De Luca presenta il nuovo Arechi: "Ristrutturazione generale e copertura" Il governatore annuncia il finanziamento per lo stadio della Salernitana

Nel classico appuntamento del venerdì, il Presidente della Regione De Luca parla della campagna elettorale ormai agli sgoccioli e degli interventi che si stanno facendo o si stanno progettando all'interno della Regione. Tra questi, il Governatore mette in risalto le idee per lo Stadio Arechi. De Luca afferma che "Per l'Arechi abbiamo optato per un intervento di ristrutturazione generale, come quello che abbiamo già fatto al San Paolo di Napoli. Siamo agli studi preliminari, poi dovremo dare un incarico per la progettazione definitiva. Stiamo cominciando a definire le idee per la copertura e il rifacimento delle parti interne. Per avere, come abbiamo fatto a Napoli, uno stadio adatto alla Serie A e, perché no, per tornei europei. Andremo avanti anche su questo intervento.

Rimanendo sul salernitano, Vincenzo De Luca interviene anche sui lavori nel polmone verde della zona Orientale. "A Salerno sono cominciati gli interventi per il Parco del Mercatello. Con un po' di ritardo, a dire la verità, ma sono 4,6 milioni di euro che vengono dalla Regione, è un investimento importante."