Salernitana, Fazio ancora out e Bohinen scalpita: le ultime La soluzione in mediana con l'uomo in più in rotazione dopo gli straordinari fino alla pausa

Riparte la Salernitana al centro sportivo "Mary Rosy". Ieri l'allenamento nel quartier generale per i granata: gli uomini a disposizione di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione seguita da esercitazioni tattiche. Partitine finali per chiudere l'allenamento con cui il Cavalluccio Marino ha ripreso la preparazione senza Federico Fazio. Il difensore ha svolto solo lavoro atletico specifico e resta in dubbio per la gara con il Sassuolo, in programma domenica (ore 15) al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.

Nuovo allenamento in mattinata ed Emil Bohinen corre verso la città del Tricolore con una maglia da titolare. Il norvegese farà il suo esordio in campionato dopo aver giocato solo il match di Coppa Italia, perso contro il Parma, in cui rimediò la lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, superata dopo la pausa nazionali.

Davide Nicola è al lavoro per la miglior soluzione da presentare contro i neroverdi: linea difensiva a 3, coppia offensiva, l'unico dubbio è sull'equilibrio in mediana con la possibilità di inserire un "trequartista" per andare oltre il 3-5-2. Giulio Maggiore sarà mezzala e il ballottaggio è tra Lassana Coulibaly, impegnato con il Mali, e Tonny Vilhena.

C'è, inoltre, il rientro con carica massima a Salerno per Pasquale Mazzocchi, il primo calciatore della Salernitana a scendere in campo con la nazionale maggiore: il Cavalluccio Marino ripartirà anche dall'entusiasmo e dalla gioia dell'esterno per l'esordio in azzurro.