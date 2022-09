Sassuolo-Salernitana a Ferrieri Caputi, è il primo arbitro donna in Serie A Esordio nel massimo campionato domenica a Reggio Emilia nella sfida tra i neroverdi e i granata

Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno dirigerà Sassuolo-Salernitana, in programma domenica (ore 15) al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia e valida per l'ottava giornata di Serie A. Per la prima volta una gara del massimo campionato italiano sarà diretta da un arbitro donna. Ferrieri Caputi aveva già arbitrato una squadra di A in Coppa Italia, nel match dei sedicesimi di finale Cagliari-Cittadella. La toscana sarà coadiuvata dagli assistenti, Sergio Ranghetti della sezione di Chiari e Mauro Vivenzi della sezione di Brescia, con Daniele Chiffi della sezione di Padova quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Maurizio Mariani della sezione di Aprilia e Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Allenamento mattutino per la Salernitana al centro sportivo "Mary Rosy": si conferma il lavoro atletico specifico per Federico Fazio, sempre più lontano dal recupero verso la sfida di domenica.