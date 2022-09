Salernitana, Nicola celebra Bolchi: "Mi mancherai" Il tecnico granata: "grazie per la tua amicizia, i preziosi consigli e l'incoraggiamento"

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Bruno Bolchi, protagonista da calciatore dal 1956 al 1972 con 7 stagioni vissute con la maglia dell'Inter e un lunghissimo percorso anche da allenatore (dal 1971 al 2007). Messaggio anche da parte del tecnico della Salernitana, Davide Nicola, pubblicato dall'allenatore granata sui canali social. "Fai buon viaggio Mister Bolchi, grazie per la tua amicizia, i preziosi consigli e i messaggi di incoraggiamento che mi hai sempre rivolto, in ogni sfida che io abbia intrapreso. Mi mancherai Maciste". Nicola ha vissuto due esperienze in carriera da calciatore con Bolchi allenatore quando il nativo di Luserna San Giovanni indossava le maglie del Genoa e della Ternana.