Calcio, addio a Bolchi: guidò l'Avellino nella stagione 1991/1992 Gravina: "È stato un importante punto di riferimento per il calcio italiano"

È scomparso all'età di 82 anni Bruno Bolchi. Il milanese, protagonista da calciatore con l'Inter dal 1954 al 1963, nazionale nel 1961, è stato il tecnico dell'Avellino nella stagione 1991/1992 (in Campania ha guidato anche il Sorrento nel 1974/1975). In carriera "Maciste", soprannominato così nell'avventura in nerazzurro, ha ottenuto da allenatore quattro promozioni in A con Bari, Cesena, Lecce e Reggina, e due promozioni in B con Bari e Pistoiese. Bolchi fu anche il primo calciatore a comparire sulle figurine Panini nel 1961. "Sono addolorato per la scomparsa di Bolchi. - ha dichiarato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina - Da calciatore prima e da allenatore poi è stato un importante punto di riferimento per il calcio italiano".