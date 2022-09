Ristrutturazione stadio Arechi, Celano: "Non si prendano in giro i salernitani" Il consigliere di opposizione ironizza: il progetto presentato da De Luca è fatto in casa...

Nel primo consiglio comunale si parla subito di temi importanti e, tra questi, c'è il nodo sullo Stadio Arechi e i progetti di patron Iervolino. Roberto Celano, intervistato a margine della seduta, dice la sua su quello che è successo negli ultimi giorni, in particolare sulla proiezione di un rendering durante il consueto appuntamento del presidente della Regione Campania via social.

Celano ha chiesto al sindaco "di non consentire a nessuno di prendere in giro i salernitani. Prima delle elezioni abbiamo visto un rendering che non sappiamo da dove provenga, perché si tratta di un bene comunale e non regionale. Non sappiamo se è stato pagato o se l'hanno fatto in famiglia, la famiglia De Luca. Altrimenti ci sarebbe un danno erariale perché non può intervenire senza finanziamenti su un bene del Comune. Ho chiesto all'assessore al bilancio se ci sono i soldi per l'acquisizione del finanziamento e quindi con una variazione di bilancio. Ad oggi, questi soldi non ci sono, non c'è nulla. Com'è stato possibile presentare un rendering dopo aver preso in giro i salernitani per cinque anni tra promesse su tornelli, illuminazione, maxischermo, curva Nord?"

Celano prosegue sull'incontro tra la presidenza della Salernitana e l'Ente. L'esponente di Forza Italia si augura che si trovi una soluzione in tempi brevi. "Non dobbiamo far perdere la pazienza alla proprietà Salernitana, che sta già facendo investimenti in città, alcuni di questi senza possibilità di compensazione da parte dell'Ente. Dobbiamo avere le strutture sportive all'interno della città, e garantire ai tifosi di avere uno stadio degno per la Serie A. Io sono per dare immediatamente in concessione pluridecennale lo Stadio Arechi alla dirigenza della Salernitana, per cominciare subito i lavori e avere uno stadio degno di tale nome."