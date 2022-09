Stadio Arechi, Vincenzo De Luca: "Investimento da 35 milioni, partiamo subito" L'annuncio del presidente della Regione

Nel consueto appuntamento del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca fa il punto della situazione sulla situazione politica ed economica nazionale per poi affrontare vari temi riguardanti la Regione Campania. Tra questi, in chiusura, si rileva l'intenzione da parte del Governatore di procedere immediatamente con la gara per avviare la ristrutturazione dello Stadio Arechi. Sono state definite anche le cifre approssimative per il restyling.

De Luca afferma di voler approvare la prossima settimana "un ulteriore stanziamento per le squadre impegnate in Serie A. Col Maradona dovremmo arrivare a 50 milioni di investimento complessivi. Poi, dovremo approvare l'avvio della progettazione per il rifacimento dello Stadio Arechi di Salerno. Arriveremo sui 35 milioni di euro e anche in questo caso dobbiamo correre, perché ogni mese che passa aumenta il costo delle materie prime in modo impressionante. Quindi, la prossima settimana partiamo con la gara per l'investimento sullo Stadio Arechi." Il Presidente della Regione Campania chiosa sulla situazione attuale. "Avremo da fare i conti, ovviamente, con il PNRR - la situazione è molto delicata - ma ne avremo modo di parlare nelle prossime settimane. Nel frattempo continuiamo a fare il nostro lavoro, per quelle che sono le nostre competenze."

A margine del Consiglio Comunale, il consigliere d'opposizione Roberto Celano aveva espresso dei dubbi sulla natura del rendering per lo Stadio Arechi, sul chi l'avesse elaborato e quanto - e da che Ente - è stato pagato. Attorno al nodo Arechi stringe sempre di più il rapporto tra sport e politica.