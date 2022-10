Verso Sassuolo-Salernitana, Fazio out e novità per Bohinen: i convocati Altro stop per il norvegese, ci sono Lovato e Radovanovic nell'elenco verso Reggio Emilia

Davide Nicola non potrà contare su Federico Fazio, ma anche su Emil Bohinen: è la novità che emerge dall'elenco dei convocati diramato dal tecnico granata e dalla Salernitana verso la sfida con il Sassuolo, in programma domani (ore 15) al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Il norvegese appariva ormai lanciato verso il recupero completo dall'infortunio rimediato nell'esordio ufficiale in Coppa Italia, ma un problema muscolare ha determinato la scelta dello staff di non rischiare. Il centrocampista salterà anche la trasferta di Reggio Emilia (non ha ancora fatto il suo debutto in campionato). Ci sono, invece, i profili di Matteo Lovato e Ivan Radovanovic nella lista per il match contro il Sassuolo.

Sassuolo-Salernitana, i convocati

Portieri: De Matteis, Fiorillo, Sepe

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia

Centrocampisti: Candreva, Capezzi, Coulibaly, Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia