Nicola fa autocritica dopo la disfatta col Sassuolo: "Abbiamo sbagliato tutto" L'allenatore della Salernitana: "Da domani subito al lavoro. Oggi senza determinazione"

"Credo che ci siamo approcciati con poca determinazione ai duelli di oggi. Noi li studiamo e cerchiamo di limitarli. Oggi, purtroppo, non lo abbiamo fatto per nulla. Nei contrasti non c'eravamo. Se non l'abbiamo fatto, significa che dobbiamo allenarci meglio. Tuttavia non si può mettere in discussione quello che abbiamo fatto finora. Oggi non mi è piaciuta per nulla la reazione alla difficoltà. Abbiamo visto gli altri giocare, colpirci anche in maniera semplice. Dobbiamo fare una analisi lucida, anche spietata se necessario". Così, nel post gara, mister Davide Nicola.

Sulla formazione dei granata: "Se perdi 5-0 significa che non solo non hai giocato. È che non abbiamo fatto proprio le due fasi. Bonazzoli ha sempre giocato in tutte le partite, dall'inizio o entrando a prtita in corso. Oggi dobbiamo riconoscere che non abbiamo fatto nulla per portare punti a casa. È giusto essere criticati quando si fanno prestazioni del genere."

Sulla mentalità della squadra e sulle aspettative della dirigenza: "Il nostro obiettivo è chiaro, è stato dato dalla società. Queste partite che abbiamo fatto - compresa quella di oggi - danno la dimensione di quanto sia complicato questo campionato. Sono esperienze che possono anche servire, perché deludono noi stessi e i 4.000 tifosi che c'erano al seguito. Le fortune della Salernitana vengono da allenamenti e atteggiamento in campo. Oggi non c'è stato e non lo abbiamo dimostrato. L'autocritica è che da domani, si lavora."

Sul possibile ridimensionamento dei granata: "Noi dobbiamo costruire il nostro obiettivo lungo il campionato. L'obiettivo è mantenere la categoria e farlo il prima possibile. Se si gioca come oggi è chiaro che non si arriva a questo obiettivo molto presto."

Sul debutto di Maria Sole Ferrieri Caputi: "È sicuramente una giornata storica, sì, per il fatto che è una prima volta. Ma non mi sono accorto dell'arbitro perché ero impegnato a vedere cosa non facevamo in campo. Lei ha fatto la sua partita, noi invece non abbiamo fatto la nostra".