Sassuolo, Dionisi si gode la vittoria: "Bravi noi, risultato giusto" L'allenatore neroverde: abbiamo ben finalizzato, ripagati del lavoro svolto in settimana

Situazione curiosa in conferenza stampa, con Dionisi che stravince la sua partita contro Nicola ma che, in pratica, non riceve alcuna domanda riguardante il suo Sassuolo.

Sulla prima partita arbitrata da un arbitro donna: "Sinceramente non vorrei parlarne tanto perché la farei diventare una cosa straordinaria. Invece non dovrebbe essere così. Sono contento che sia andata bene, se la valutiamo per come l'ha gestita."

Sulla determinazione delle due squadre: "Noi siamo stati bravi a finalizzare, posso dire che è stato un risultato giusto. Se un allenatore parla di certe cose evidentemente sono importanti. Noi oggi abbiamo fatto quello che dovevamo e in una partita con valori abbastanza simili - perché siamo vicini in quello, pur avendo sistemi di gioco diversi - sicuramente ripaga."

Su Pinamonti "Aveva conati di vomito già negli ultimi minuti del primo tempo. Non so se era indigestione o che altro, sicuramente non è nulla di grave ma in quel momento non ce la faceva."

Interpellato nuovamente sull'arbitro, Dionisi taglia corto: "Io sono qui a parlare del Sassuolo: non della Salernitana e non dell'arbitro." Cala il silenzio in sala stampa e Dionisi si commiata dei giornalisti.