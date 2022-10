Disfatta Salernitana, De Sanctis chiede scusa: "Così non va" Il ds amaro nel post gara: "Prestazione non all'altezza dei 4mila tifosi presenti oggi"

Il 5-0 senza appello rifilato dal Sassuolo alla Salernitana fa mobilitare la stessa dirigenza. A metterci la faccia è il Direttore Sportivo, Morgan De Sanctis. "Una prestazione di questo tipo deve avere presente la dirigenza davanti le telecamere. E' stata una prestazione deficitaria sotto tutti i punti di vista. Non siamo stati all'altezza dei nostri 4.000 tifosi presenti qui. Il 5-0 è un risultato giusto per quello che non si è visto sul campo".

Così il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ai microfoni di Dazn"Chiediamo scusa, dobbiamo ripartire lavorando di più e meglio. Siamo insoddisfatti della nostra classifica. Parlare di obiettivi è fuori luogo. Dobbiamo essere determinati per fare punti. La squadra oggi ha dimostrato in maniera amara una fase difensiva improbabile per la Serie A. Non siamo riusciti ad opporci. Ci sono delle cose da migliorare sotto tutti i punti di vista".

I granata non sono mai entrati in partita e dopo il 2-0 sul finire del primo tempo, la pratica sembrava praticamente archiviata. Il Sassuolo ha controllato il gioco, senza mai alzare i ritmi, e ha colpito la formazione ospite con una facilità disarmante. Nicola fa autocritica in conferenza stampa e assicura che da domani si torna immediatamente al lavoro, rilevando come la mancanza di determinazione sia stato l'aspetto maggiormente negativo di una giornata da dimenticare.