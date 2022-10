Salernitana, la carica di Maurizio Milan: "Uniti con mister Nicola" L’ad conferma la fiducia al tecnico granata ma avverte: “Serve rispetto per i tifosi”

L'Amministratore Delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha rilasciato una serie di dichiarazioni a margine della conferenza stampa "Le Strade della Salernitana: una passeggiata granata" tenutasi oggi in Comune, presso il Salone del Gonfalone di Palazzo di Città. Riguardo a questo evento, Milan afferma che "Oggi è una giornata topica. Con il progetto che si presenta, si fa una sintesi di club, storia e città. Si torna alle radici."

Sul confronto tra la dirigenza e Davide Nicola: "Unità e sguardo in avanti, con ancora più energia. Sono le parole che ci siamo già detti domenica sera con il presidente. È giusto che ci sia stato un confronto tra Nicola e De Sanctis che sono responsabili della parte sportiva, con un momento di riflessione. Io sottolineo che serve rispetto per i tanti che sono venuti sugli spalti e rispetto per i notevoli investimenti del presidente. È ovvio che la fiducia va data a prescindere perché mister Nicola ha dato tanto. I progetti sono di medio-lungo termine, poi valuteremo domenica."

Sui rapporti tra dirigenza e Amministrazione: "Parto con questa affermazione molto positiva: non abbiamo mai avuto un momento di forte crisi con le Istituzioni, anche se c'è stato un momento di stasi. La nomina del dottor Marotta sta accelerando il processo. Il lavoro svolto settimana scorsa lo testimonia, avendo stilato un cronoprogramma. Rispetto allo stadio, dobbiamo incontrarci e far partire un tavolo di confronto per stabilire la forma giuridica. Esco ora dall'ufficio del SIndaco e vi assicuro che la loro disponibilità è massima. Per quanto riguarda il centro sportivo, ci sono stati consegnati un paio di dossier che sono ora in mano ai nostri professionisti, per tutte le valutazioni del caso. Poi torneremo da voi per darvi un feedback."