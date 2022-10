Le strade della Salernitana: l'iniziativa che lega la storia di squadra e città Partenza da Piazza della Libertà e arrivo a Via Mercanti: un evento per rivivere l'epopea granata

Si chiama "Le Strade della Salernitana", l'iniziativa promossa dal Coordinamento Salernitana Club e Macte Animo per far rivivere, a tifosi e non, la storia ultracentenaria della Salernitana, con i suoi luoghi e momenti topici. L'inziativa è volta a creare un momento di condivisione popolare della storia della nostra Salernitana e della città di Salerno degli ultimi 103 anni, grazie ad un percorso lungo le vie del centro storico cittadino dove sono state scritte le pagine fondamentali del romanzo sportivo della “Bersagliera”. Per l’occasione, l’associazione “Macte Animo 1919” ha realizzato uno smart book che offrirà ai partecipanti una valida guida per scoprire tutti i segreti, le date, i volti e gli aneddoti principali della storia dell’U.S. Salernitana 1919, partendo dall’arrivo del calcio a Salerno alla fine del 1800 fino ad arrivare ai giorni nostri. Inoltre, lungo il percorso tra le vie del centro storico, la narrazione sarà accompagnata da un affascinante supporto multimediale che consentirà a tutti un viaggio emozionante lungo il sentiero della memoria.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, davanti ad un nutrito numero di giornalisti e in presenza del Sindaco Napoli e dell'Amministratore Delegato della Salernitana, Maurizio Milan.

Riccardo Santoro del Coordinamento Salernitana Club parla di "Un connubio inscindibile tra Salerno e Salernitana. L'iniziativa, di concerto con Macte Animo per ripercorrere le orme della storia della società e fare questa passeggiata granata, è qualcosa che ancora di più lega la tifoseria alla città. Anche la Provincia si appassionerà al proprio Capoluogo. Ripercorrere la storia della Salernitana, dagli albori e facendo un tuffo nella vera e propria genesi del calcio a Salerno nell'ottocento, è un approfondimento anche di carattere culturale, sicuramente importante in questo momento.

Umberto Adinolfi di Macte Animo afferma che "Abbiamo sposato questa iniziativa insieme al centro di coordinamento Salernitana Club perché il nostro obiettivo è quello di rendere stabile un appuntamento di condivisione collettiva. Una processione laica lungo le strade del centro storico di Salerno, attraverso i luoghi e i volti della Salernitana e di Salerno. Che ricordiamo, sono binari paralleli. Queste si intersecano, a volte si raddoppiano, ma viaggiano sempre nella stessa direzione."

Sull'itinerario, si conferma che "Partiremo da Piazza della Libertà, perché il calcio viene portato qui proprio grazie alle navi mercantili inglesi alla fine dell'800. Poi ci si sposterà dietro al Teatro Verdi, dove c'era il primo campo di calcio ufficiale della Salernitana. Poi, passeremo alla Birreria Velten e infine sull'asse di Via Mercanti, cuore pulsante della storia della Salernitana. Tappa fondamentale sarà l'arco catalano dove proprio lì fu fondata la società. Ultima tappa da Nettuno, non per la brioche ma per ricordare la nascita degli ultrà Salerno: 21 settembre 1975."