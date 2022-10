Verso Salernitana-Verona: Dia a rischio per trauma contusivo all'anca Oltre a Fazio e Bohinen, anche l'attaccante potrebbe dare forfait in vista della sfida di domenica

Nella nota stampa rilasciata dall' U.S. Salernitana, nella giornata di oggi "Prosegue il lavoro della Salernitana in vista della gara di domenica contro il Verona. Questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica. I granata sono quindi stati impegnati con esercizi di tecnica dinamica seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è terminato con partite a tema. Bohinen, Dia (trauma contusivo all’anca) e Fazio hanno svolto lavoro atletico specifico. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:30 presso il C.S. “Mary Rosy”.

Per la partita con il Verona di questa domenica, tanto Nicola come Cioffi si giocano le loro carte per rinsaldare la loro posizione. Il tecnico dei granata, tra i principali artefici della storica salvezza dell'anno scorso, è stato posto sulla graticola dopo il roboante 5-0 del Sassuolo ai danni della Bersagliera. Cioffi e il suo Verona, invece, vengono da una serie di tre sconfitte consecutivi e navigano nella parte bassa della classifica, orfani del bomber Giovanni Simeone. Appuntamento per questa domenica alle 15:00 allo stadio Arechi.