Salernitana, Ribery si ritira? Possibile nuovo ruolo nel club Il fuoriclasse verso l'addio al calcio giocato per i guai al ginocchio che lo tormentano da tempo

L'avventura in maglia granata della stella francese Franck Ribery sembra volgere al termine. Troppi problemi fisici che impediscono alla leggenda del Bayern Monaco di poter dare un apporto sul campo alla Bersagliera. E allora, con consapevolezza e onestà, Ribery sembra volersi ritirare dal terreno di gioco per passare, eventualmente, a un ruolo dirigenziale o di supporto all'area sportiva e tecnica. Il francese dovrà parlare con patron Iervolino per trovare la collocazione più idonea.

Nella passata stagione fu l'acquisto da novanta, almeno per il blasone del giocatore. In tantissimi accorsero a salutare il nuovo arrivato allo Stadio Arechi. Anche la stampa estera si focalizzò su un trasferimento da fantamercato, forse tra i più improbabili della storia recente. Ribery ha vestito anche la fascia da capitano della Salernitana e l'anno scorso collezionó 3 assist in 23 partite. I tanti problemi fisici l'hanno costretto ai box per un buon numero di partite mentre quest'anno il fantasista francese è fermo per via dei problemi al ginocchio.

Ribery ha conquistato ovunque trofei e successi, arrivando nel gotha del calcio grazie al letale tandem formato insieme all'olandese Arjen Robben, in Baviera. Proprio con la principale formazione teutonica, Franck Ribery ha collezionato 6 titoli di Bundesliga e la Champions del 2013, vinta contro il Borussia Dortmund. In nazionale ha raccolto 81 presenze, mettendo a referto un totale di 16 gol e ben 20 assist. Il francese ha collezionato anche un gran numero di trofei individuali e proprio nel 2013 andò vicino al Pallone d'Oro, vinto poi da Cristiano Ronaldo.

La Salernitana si appresta a perdere un leader carismatico che, nonostante le 40 primavere, ha sempre dato un grande apporto alla squadra, in termini di carisma, gestione e organizzazione del gioco. Essenziale, infine, per far crescere tanti prospetti del club granata, ispirati e guidati da una delle ali più forti del XXI secolo.