Salernitana-Verona: buone notizie per Nicola che recupera Dia e Fazio Continua allenamento su lavoro tattico e palle inattive: sabato mattina la rifinitura

A due giorni dalla sfida con il Verona, i granata tornano ad allenarsi al centro sportivo Mary Rosy. Secondo la nota stampa della stessa società, "sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. I granata hanno terminato l’allenamento con un lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. La seduta di rifinitura in vista della gara di domenica contro il Verona è fissata per domani alle ore 10:30".

Buone notizie dall'infermeria: per la partita di domenica sia Fazio che Dia sono recuperati.

Mister Nicola sta insistendo molto sul lato tattico, in particolare per via delle grandi problematiche in transizione difensiva. Le ultime 4 partite hanno fatto registrare 11 reti al passivo. Un dato estremamente preoccupante su cui lavorare tanto nei meccanismi difensivi, come attraverso il recupero o la turnazione degli effettivi.