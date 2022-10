Salernitana-Verona, i convocati: riecco Fazio, Bohinen ancora out Nicola ritrova l'argentino dopo l'infortunio. Niente da fare per il norvegese

Federico Fazio rientra nella lista dei convocati ed è, quindi, a disposizione di Davide Nicola per la gara contro l'Hellas Verona. La Salernitana ritrova il centrale difensivo verso una gara spartiacque per la gestione tecnica. Nicola si gioca tanto domani (ore 15) all'Arechi. Emil Bohinen è, invece, ancora out: slitta il debutto in campionato per il norvegese, sceso in campo una sola volta in stagione, in Coppa Italia nella prima gara ufficiale contro il Parma.

Serie A - Nona Giornata

Salernitana-Verona

Portieri: De Matteis, Fiorillo, Sepe

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia

Centrocampisti: Candreva, Capezzi, Coulibaly, Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia