Salernitana-Verona, le probabili formazioni: c'è il tandem Bonazzoli-Piatek Verso Salernitana-Verona: i numeri del match. Recupera Dia, out Bohinen. Fazio in panchina

Alle 15:00 di oggi, 9 ottobre, va in scena lo scontro tra Salernitana e Verona allo Stadio Arechi. Le due compagini vengono da un momento negativo, con i granata che soffrono enormemente in difesa e i gialloblu che, invece, navigano nei bassifondi della classifica (complici anche tre sconfitte consecutive nelle ultime tre giornate di campionato). Nicola e Cioffi si giocano un pezzo di stagione e, forse, la permanenza in panchina. Cioffi ha affermato in conferenza stampa di venire a Salerno "per fare la partita e proporre gioco", incidendo sulle "difficoltà della Salernitana" nelle ultime uscite. Davide Nicola si concentra sulla propria squadra e in settimana ha lavorato intensamente sul piano tattico, proprio per oliare i meccanismi della transizione difensiva.

Torna, dal primo minuto, Norbert Gyomber, altro uomo esperto che accompagna i giovani Daniliuc e Lovato. Nessuna novità a centrocampo, a causa della mancanza di rimpiazzi di livello. In attacco sarà ballottaggio fino all'ultimo tra Bonazzoli e Dia, con il primo in leggero vantaggio sul secondo. La coppia di pistoleri potrebbe partire così dal primo minuto, sperimentando un tandem mai lanciato dal primo minuto di gioco.

La Salernitana recupera in extremis Dia e Fazio, mentre è ancora out Bohinen. Proprio l'esperto difensore centrale si è rivelato come elemento importante per il mantenimento della linea difensiva. Da quando il "comandante" non gioca, i granata hanno subito 9 gol in 3 partite contro squadre sicuramente non di prima fascia come Empoli, Lecce e Sassuolo. Nicola non vuole rischiare ricadute ma lo porta con sé in panchina per fargli tornare a respirare l'aria dell'Arechi.

Il match sarà diretto dall'arbitro Ghersini di Genova.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Bradaric, Sambia, Vilhena, Botheim, Valencia, Radovanovic, Fazio, Capezzi, Dia, Motoc, Iervolino, Pirola. Allenatore: Davide Nicola

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry. A disposizione: Perilli, Berardi, Depaoli, Dawidowicz, Cabal, Faraoni, Terracciano, Hongla, Cortinovis, Sulemana, Lasagna, Kallon, Djuric, Piccoli. Allenatore: Gabriele Cioffi

LA CLASSIFICA

1. Napoli 20

2. Atalanta 20

3. Milan 20*

4. Udinese 19

5. Lazio 17

6. Roma 16

7. Inter 15*

8. Juventus 13*

9. Sassuolo 12*

10. Torino 10

11. Fiorentina 9

12. Spezia 8

13. Lecce 7

14. Salernitana 7

15. Empoli 7

16. Monza 7

17. Bologna 7*

18. Verona 5

19. Cremonese 3

20. Sampdoria 3*

*Una partita in più