Salernitana-Verona, Gabriele Cioffi non ci sta: "Episodi ci hanno penalizzato" Allenatore gialloblù deluso dopo la sconfitta all’Arechi

Un buon secondo tempo ma gol preso all'ultimo. Cioffi arriva ai microfoni di DAZN con una certa delusione per via di una sconfitta maturata all'ultimo minuto grazie all'eurogol di Dia. "Gli episodi ci hanno penalizzato ma dobbiamo analizzare la prestazione. Nel primo tempo abbiamo avuto il pallino del gioco, pur non sfruttando gli spazi in profondità. Dopo 18 minuti di possesso palla abbiamo preso gol al primo tiro da parte loro, poi qualche minuto di traballamento e pino fino alla fine abbiamo provato a vincere, se non portare a casa almeno un punto pesantissimo." Nonostante la sconfitta, Cioffi afferma di "aver visto una identità chiara in campo, con una squadra viva e buon atteggiamento."

Sulla sconfitta, Cioffi lancia un'ultima stoccata. "Perdere fa male in generale. Perdere così, fa ancora più male, specialmente per come è arrivata." Il riferimento è al pestone rifilato da Candreva a Doig e su alcuni dubbi riguardante l'azione del gol vittoria di Boulaye Dia.