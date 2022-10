Bonazzoli, Verdi e una pizza all'Arechi: la foto fa il giro del web Quando l’amicizia va oltre la rivalità sportiva

Un bellissimo scatto che racconta l'amicizia tra Federico Bonazzoli e Simone Verdi sta facendo il giro del web. Nel post-partita di Salernitana-Verona (vinta dai granata per 2-1 con gol di Piatek e Boulaye Dia), i due si sono ritrovati a condividere una pizza nel tunnel che porta al campo. Lo scatto di Giovanni Barsotti (DAZN) riesce a cogliere l'amicizia che si è sviluppata tra i due, prima a Torino e poi a Salerno. Proprio l'anno scorso, Simone Verdi e Federico Bonazzoli sono stati tra gli assoluti protagonisti del miracolo che ha permesso ai granata di salvare la categoria, dopo un campionato passato in buona parte in fondo alla classifica, guardando tutti dal basso verso l'alto.

Dopo 9 giornate, la Salernitana ha già 10 punti e viaggia in 11esima posizione, puntando ad un campionato tranquillo e ottenere la salvezza senza troppi patemi. Simone Verdi è invece approdato al Verona, nonostante le parole al miele del fantasista per la città e per la tifoseria. La dirigenza granata ha deciso di puntare su altri prospetti e Simone si è ritrovato a giocarsi le sue possibilità in una piazza importante ma che, in questo inizio di campionato, sta faticando molto per trovare la sua dimensione. Senza Giovanni Simeone - approdato al Napoli e che sta facendo le fortune dei partenopei -, i gialloblu sono invischiati nella zona retrocessione. Simone Verdi ha provato a fare il suo e ha spaventato i cuori granata in più di una occasione, dimostrando tutto il suo talento con varie giocate di qualità.

Oltre il risultato e l'agonismo del match, però, c'è sempre il tempo per condividere qualcosa con un vecchio amico. Ancor di più, se lo si fa in uno degli stadi più belli d'Italia e dove si è lasciati una parte di sé.