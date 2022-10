Salernitana-Spezia: Nicola vuole tornare al successo nel Ribery-day All'Arechi (ore 15) arriva la formazione ligure: le probabili formazioni

Nel giorno in cui l'Arechi celebrerà Franck Ribery per il suo addio al calcio giocato, la Salernitana va a caccia di un successo nello scontro salvezza contro lo Spezia. I granata, dopo il ko di San Siro contro l'Inter, proveranno ad invertire subito la rotta.

Le scelte di Nicola e Gotti

Nicola alla vigilia ha provato ad allontanare la pressione, ribadendo la necessità di giocare con gusto e in modo semplice. Il tecnico del cavalluccio marino ritroverà la vecchia guardia: Fazio tornerà titolare nel terzetto difensivo con Gyomber e Daniliuc. In mediana sarà Radovanovic a dettare i tempi con Vilhena e Coulibaly mezzali. Candreva e Mazzocchi agiranno da esterni. Davanti Piatek dovrebbe essere preferito ancora una volta a Bonazzoli per far coppia con Dia.

Lo Spezia di Gotti dovrebbe, invece, scendere in campo con il 4-3-3: Holm, Nzola e Gyasi formeranno il tridente offensivo che proverà ad impensierire la retroguardia della Salernitana.

Festa all'Arechi per Ribery

Prima del fischio d'inizio, intorno alle 14.30, lo stadio Arechi celebrerà Franck Ribery. Il fuoriclasse francese, dopo aver ufficializzato il suo addio al calcio giocato, è pronto per iniziare una nuova avventura. Da questo pomeriggio, infatti, sarà in panchina accanto a Davide Nicola e al suo staff e ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico. Una nuova vita per l'ex stella di Bayern Monaco e Fiorentina che oggi riceverà la standing ovation del popolo salernitano.

Le probabili formazioni

(stadio Arechi - ore 15)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Dia. In panchina: Fiorillo, Micai, Bradaric, Bronn, Lovato, Pirola, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Bonazzoli, Botheim. Allenatore: Nicola.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Kiwior, Agudelo; Holm, Nzola, Gyasi. In panchina: Zoet, Zovko, Ferrer, Sala, Hristov, Ekdal, Beck, Ellertsson, Maldini, Sher, Strelec, Verde. Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova (assistenti: Giallatini e Carbone). IV uomo: Massimi. Var: Mazzoleni/Avar: Paganessi.