Ritiro Ribery: Arechi in festa per il francese, «Grazie frero, campione vero» Il calciatore ha dato il suo addio al calcio ed entra a far parte dello staff di Nicola

di Filippo Notari

Ovazione prima del fischio d'inizio di Salernitana-Spezia: abbracci e mano sul cuore per ringraziare tutti