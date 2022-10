Lazio-Salernitana 1-3, Iervolino esulta: «Grande impresa, siete straordinari» Il presidente del cavalluccio marino ringrazia i suoi calciatori per il blitz dell'Olimpico

Il 3-1 conquistato dalla Salernitana in casa della Lazio ha regalato una grande gioia a tutti i tifosi granata che hanno scelto di disertare la trasferta dell'Olimpico per via delle restrizioni adottate dalle autorità di pubblica sicurezza. A Roma non c'era nemmeno il presidente Danilo Iervolino, assente per motivi personali ma vicino con il cuore ai suoi calciatori. «Ragazzi avete realizzato una grande impresa, da lontano eravamo vicini con il cuore. Siete straordinari. Forza Salernitana», il post pubblicato sui social dal presidente del cavalluccio marino dopo il 3-1 conquistato dalla Salernitana contro la Lazio.