Salernitana, tegola Gyomber: lesione al flessore della coscia sinistra Il calciatore si era infortunato in occasione della sfida dell'Olimpico contro la Lazio

Il volto sofferente con il quale Norbert Gyomber aveva lasciato il terreno di gioco dell'Olimpico durante Lazio-Salernitana aveva già fatto temere il peggio. Un sospetto confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto in queste ore il difensore slovacco e che "hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del flessore della coscia sinistra". Il calciatore ha già iniziato il percorso di riabilitazione e, fa sapere la Salernitana, "le sue condizioni saranno monitorare quotidianamente".

Tegola per Nicola: rientro al 2023

Una tegola non da poco per Davide Nicola che dovrà fare a meno del calciatore per le prossime tre partite che precederanno la sosta del campionato. La speranza è di poterlo avere a disposizione per inizio gennaio, alla ripresa del campionato. Gyomber, tra i protagonisti della promozione in serie A, anche in questo inizio di campionato si è rivelato tra gli elementi più affidabili del pacchetto difensivo. La lesione muscolare subita all'Olimpico lo costringerà a mordere il freno per almeno due mesi ma le sue condizioni saranno monitorate costantemente dallo staff medico granata.

Rebus rinnovo

In questi mesi, tra l'altro, la Salernitana dovrà decidere se rinnovare o meno il contratto di Gyomber che scadrà a giugno del 2023. Per il momento i contatti con il procuratore Diego Tavano sono pressocché fermi ma la speranza del calciatore - e degli stessi tifosi granata - è che ci possa essere un'accelerata durante la sosta del campionato, in modo da consentire a Gyomber di proseguire la sua esperienza con la maglia della Salernitana.