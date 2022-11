Commemorazione dei defunti granata: la Salernitana rende omaggio ai suoi tifosi Avallone: «E' un modo per ricordarli, sapendo che ci sono sempre vicini»

Stamattina, 2 novembre, si è svolta la “Commemorazione dei defunti granata“ presso il mausoleo eretto dal Salerno Club 2010 nel cimitero di Brignano. Una commemorazione che mancava ormai da due anni causa pandemia. Al momento solenne erano presenti autorità religiose ed una delegazione della U.S. Salernitana 1919, composta dalla responsabile ufficio stampa Mara Andria, dal team manager Salvatore Avallone e da Mimmo Napoli.

Una celebarzione attesa da numerosi tifosi che hanno assistito alla cerimonia, in particolare dai soci del Salerno Club 2010 e da quelli del club "Mai Sola".

Sasà Avallone: "I tifosi ci sono sempre vicini"

«Oggi è il giorno in cui è più difficile esternare quello che provo dentro», ha affermato il team manager Salvatore Avallone. «È una commemorazione che avremmo voluto si evitasse, specialmente per i quattro ragazzi e per i tanti tifosi che hanno perso la vita, e che hanno sempre amato in terra la nostra Salernitana. È quindi un modo per ricordarli, sapendo che ci sono sempre vicini. Siamo lieti di poter venire qui, dopo due anni di pandemia, per venire a commemorarli».

Avallone ha parlato anche della corsa liberatoria sul prato dell'Olimpico dopo il gol del 3-1 di Dia. «In quella corsa c'è tutto quello che pensano anche tutti i tifosi di Salerno. Ho la fortuna di far parte di questa società e so che dietro c'è tutta la gente di Salerno, e anche tutte le persone che non ci sono più e che ci sostengono anche dall'aldilà».