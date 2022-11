Verso Salernitana-Cremonese, Sernicola: "Arechi campo ostico" Il calciatore dei lomabrdi nella conferenza pre-gara: "Cercheremo di fare risultato"

Sabato 5 novembre, alle ore 15:00, va in scena Salernitana-Cremonese: una aprtita che pesa tanto per ambo le compagini, che cercheranno di arrivare al lungo stop dettato dai mondiali del Qatar con quanto più fieno in cascina possibile.

I granata e i grigiorossi arrivano all'appuntamento da umori diametralmente opposti: la Bersagliera ha ottenuto 3 vittorie nelle ultime 4 partite: due, contro delle dirette avversarie per la corsa salvezza (Verona e Spezia), l'altra, l'ultima e la più prestigiosa, contro la Lazio in trasferta all'Olimpico. La Cremonese, invece, è reduce dall'ennesima sconfitta, stavolta contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Leonardo Sernicola (Cremonese): "Salerno è campo molto ostico. Obiettivo è salvezza"

La Cremonese si prepara all'appuntamento consapevole delle grandi difficoltà che comportano le partite all'Arechi. Leonardo Sernicola, tra gli uomini più utilizzati da Massimo Alvini in questa prima parte di campionato, afferma che "La gara di Salerno la stiamo preparando nel miglior modo possibile e cercheremo di fare risultato a Salerno, nonostante sia un campo molto ostico". In una recente intervista, Sernicola afferma che il suo obiettivo è "quello comune della Cremonese, dobbiamo remare tutti in quella direzione per raggiungere la salvezza".

E proprio sulle grandi difficoltà legate all'adattamento alla massima serie, Sernicola parla di un campionato "completamente nuovo: per molti di noi è il primo anno, ci stiamo impegnando al massimo. Ed è anche un campionato difficile: al primo errore non ti perdonano; noi però dobbiamo continuare su questa strada e raggiungere la prima vittoria”. Quella vittoria che Leonardo Sernicola spera di agguantare proprio contro la Salernitana, in uno stadio rovente e pronto a caricare la Bersagliera verso la terza vittoria consecutiva tra le mura domestiche.