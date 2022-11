Salernitana-Cremonese, i convocati di Nicola: si rivede Maggiore La lista diramata dal tecnico in vista del match in programma domani alle 15 allo stadio Arechi

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Cremonese. Il tecnico recupera Maggiore che si accomoderà in panchina dopo l'infortunio subito nelle scorse settimane. Assente, invece, Gyomber che dovrà star fermo per almeno due mesi e tornerà a disposizione per la ripresa del campionato.

Salernitana-Cremonese: i convocati

PORTIERI:

Fiorillo

Micai

Sepe

DIFENSORI:

Bradaric

Bronn

Daniliuc

Fazio

Lovato

Pirola

Sambia

CENTROCAMPISTI:

Bohinen

Candreva

Capezzi

Coulibaly L.

Kastanos

Iervolino

Maggiore

Mazzocchi

Radovanovic

Vilhena

ATTACCANTI: