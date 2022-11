Salernitana-Cremonese 2-2, Nicola: «Abbiamo fatto uno step in avanti» «Peccato perché ce l'avevamo quasi fatta. Ma guardiamo con fiducia alla prossima»

Ai microfoni di DAZN, il tecnico della Salernitana, Davide Nicola si dimostra soddisfatto della prestazione dei suoi contro la Cremonese, nonostante la vittoria mancata nei minuti finali a causa del rigore per il fallo commesso da Fazio.

«Io sono contento perché per tutta la settimana ci è stato ricordato di come andò dopo la partita con la Juve, che abbiamo perso in casa con il Lecce. in questa partita qui i ragazzi hanno dato veramente tutto e abbiamo comunque portato un punto a casa. Abbiamo avuto qualche defezione all'ultimo e dispiace per il rigore. La squadra ha cercato di fare la sua partita, trovando subito il gol. Poi abbiamo trovato una Cremonese che non è da sottovalutare, e che arrivava dal pareggio con l'Udinese. Peccato, perché ce l'avevamo quasi fatta, ma abbiamo fatto comunque uno step in avanti».

Sulla gestione della partita e i pericoli creati dalla Cremonese quando la Salernitana ha abbassato i ritmi. «Io credo che intanto bisogna dare il merito agli avversari. Per il resto abbiamo fatto una buona partita. È chiaro che noi cerchiamo sempre un aspetto migliorativo, per poter fare meglio. Poi è chiaro che venivamo anche da una partita dura e dispendiosa come quella scorsa con la Lazio».

«Coulibaly fa tutto e con grande dedizione, Cadreva va gestito»

Su uno degli uomini migliori della partita e, in generale, tra i migliori in questa prima parte di stagione. «Coulibaly fa sempre quello che devo fare con grande dedizione. Sono particolarmente contento per lui perché ha diverse opportunità per arrivare al tiro. È un giocatore che dà davvero sempre tutto e siamo tutti particolarmente soddisfatti».

Sull'uscita di Candreva e la contrarietà per il cambio. «È giusto che uscisse perché ci sono tre partite in una settimana. È un giocatore che ha fatto tutte le partite. Oggi abbiamo perso Daniliuc e quindi abbiamo potuto dare l'occasione a un altro ragazzo di dargli minutaggio».