Salernitana-Cremonese 2-2, Alvini: «Mille emozioni in un ambiente meraviglioso» Le dichiarazioni del mister dei grigiorossi dopo il pari strappato all'Arechi

Massimiliano Alvini è intervenuto nel post-partita ai microfoni di DAZN. Il mister della Cremonese, visibilmente provato, ha cominciato proprio dalle emozioni di una gara così intensa come quella di oggi allo Stadio Arechi.

Su come abbia vissuto gli ultimi minuti della partita. «L'unica cosa che posso dire è che il cuore sta bene. È una sofferenza sempre, ma penso che sia così per tutti. Per tutti gli allenatori, per chiunque abbia passione per questo lavoro, per chi insegue un sogno. E lì, in quei momenti lì, ci passano tante cose. Ma sono contento per i miei calciatori, è per loro. In una partita dalle mille emozioni e in un ambiente meraviglioso. Questo ce lo portiamo dentro e pensiamo alla prossima».

Sulla prestazione e la vittoria che ancora non arriva. «Questa è una squadra che ha enorme carattere. Il cruccio della mia carriera è che non abbiamo ancora mai vinto. Giochiamo certe partite e non porti a casa niente. È solo per i calciatori e per i tifosi, questo rammarico. Perché la Cremonese secondo me meriterebbe qualcosa in più».

Alvini: "Siamo venuti qui per vincere, come facciamo sempre"

Se sia soddisfatto o meno del pareggio in casa della Salernitana. «Ce la siamo venuti a giocare per vincere, come abbiamo fatto a Firenze alla prima, con la Roma alla seconda e via dicendo. Prendiamo gol troppo facilmente: abbiamo regalato due gol con troppa facilità. È lì che devo incidere di più. Ma la squadra ha carattere: due volte sotto all'Arechi e la vai a riprendere. Questo è carattere e questo è merito dei calciatori».

Sul prossimo, proibitivo impegno contro i campioni d'Italia in carica. «Faccio questa analisi: per la partita con il Milan vogliamo essere all'altezza della situazione e della serata. E sono certo che i calciatori lo faranno. Daranno tutto come sempre hanno fatto. Questa squadra ha idee, voglia ed entusiasmo. E quando ce l'hai, e giochi partite come quella di oggi, ci puoi credere davvero»