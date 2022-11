Salernitana, infortunio Lovato: passerà la notte in ospedale sotto osservazione Era stato costretto ad uscire ad inizio ripresa durante il match contro la Cremonese

Matteo Lovato trascorrerà la notte in ospedale a Salerno. Il difensore della Salernitana, ad inizio ripresa del match contro la Cremonese, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a seguito di uno scontro aereo con Okereke. È uscito in barella ma è rimasto sempre cosciente. Da quanto si apprende, ha riportato un trauma cranico. All'arrivo nell'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” è stato sottoposto ad accertamenti, a seguito dei quali si è deciso, a scopo precauzionale, di tenerlo sotto osservazione per 24 ore.

Lovato: continua la sfortuna

Un infortunio che rende ancora più sfortunata la stagione del difensore centrale della Salernitana, arrivato in estate dall'Atalanta nell'ambito dell'operazione Ederson. Il calciatore, che è anche uno dei pilastri dell'Under 21 azzurra, in ritiro aveva subito un grave infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a saltare tutta la prima parte di campionato. Dopo l'esordio in casa del Sassuolo, sette giorni dopo si era fermato nel riscaldamento del match contro il Verona per un problema alla caviglia. Oggi era riuscito finalmente ad esordire dal 1' allo stadio Arechi ma dopo appena un tempo è stato costretto a fermarsi per l'ennesimo infortunio di una stagione maledetta. La speranza è che Lovato possa riprendersi subito e possa dare il proprio contributo alla Salernitana.